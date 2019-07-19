Son Dakika Haberleri: İş makinesinin taşındığı TIR devrildi: 4 yaralı
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İş makinesinin taşındığı TIR devrildi: 4 yaralı

1 saat önce

İş makinesinin taşındığı TIR devrildi: 4 yaralı (ek)VAN'ın Gürpınar ilçesinde, bölgedeki yol yapım çalışması için iş makinesinin taşındığı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, uçurumdan yuvarlandı.

İş makinesinin taşındığı TIR devrildi: 4 yaralı (ek)
VAN'ın Gürpınar ilçesinde, bölgedeki yol yapım çalışması için iş makinesinin taşındığı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, uçurumdan yuvarlandı. Kazada, araç içinde sıkışan 4 kişiden 3'ü kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Araç içinde sıkışan 1 kişi de ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldı.
Kaza, akşam saatlerinde, Gürpınar ilçesine 50 kilometre uzaklıkta Kırkgeçit mevkisinde meydana geldi. Yol yapım çalışması için bölgeye iş makinesi götüren Sami Parlak yönetimindeki 55 NZ 540 plakalı belediyeye ait TIR, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle uçurumdan yuvarlanıp, takla attı. Kazada, şoför Parlak ile araçtaki Hızır Sinan Çiftçi, Yusuf Aydın ve Şener Polaz araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Parlak, Çiftçi ve Polaz ekiplerin çalışması sonucu TIR'dan çıkarılırken, Aydın'ı çıkarmak için çalışmaların devam ettiği belirtildi. 3 yaralı, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Van'daki hastanelere sevk edildi.Tır'ı sıkışan Belediye personeli Yusuf Aydın'ı kurtarılması için de ekipler canla başla çalışma yaptı. 3 saat süren kurtarma çalışması sonucu Tır'ın arka koltuğu altında sıkışan Aydın, kurtarılarak Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İş makinesinin taşındığı TIR devrildi: 4 yaralı
Gürpınar, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:49 Kaynak: DHA
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