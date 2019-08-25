Son Dakika Haberleri: İş makinesinin üzerine 20 tonluk kaya düştü, operatör kaçarak kurtuldu
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İş makinesinin üzerine 20 tonluk kaya düştü, operatör kaçarak kurtuldu

17 dakika önce

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, yol genişletme çalışması yapılırken, toprak kayması meydana geldi.

İş makinesinin üzerine 20 tonluk kaya düştü, operatör kaçarak kurtuldu, System.String[]

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, yol genişletme çalışması yapılırken, toprak kayması meydana geldi. Bu sırada dağın eteğinden düşen 20'şer tonluk 3 kaya parçasından 1'i, kazı çalışması yapılan iş makinesinin üzerine düştü. Kayaların yuvarlanıp, üzerine geldiğini fark eden iş makinesi operatörü Hakan Yörük (24) son anda kaçarak, kurtuldu.

Olay, saat 07.30 sıralarında, Ermenek- Güneyyurt beldesi yolu üzerinde meydana geldi. Operatör Hakan Yörük, yol genişletme çalışması için iş makinesiyle dağın eteğinde kazı çalışması yapmaya başladı. Bu sırada toprak kayması meydana geldi. Dağın eteğindeki yaklaşık 20'şer tonluk 3 kaya parçasından 1'i, iş makinesinin üzerine 2'si de yola düştü. Operatör Yörük de kaya parçalarının yuvarlanıp, üzerine doğru geldiği fark edince kaçıp, son anda kurtuldu. Olayda yaralanan olmazken, iş makinesinin büyük bölümü, kaya parçasının altında kaldı.

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Ermenek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:15 Kaynak: DHA
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