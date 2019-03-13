Son Dakika Haberleri: İş Makinesinin Üzerine Kaya Parçası Düştü: 2 Yaralı

İş Makinesinin Üzerine Kaya Parçası Düştü: 2 Yaralı

59 dakika önce

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunan bir mermer ocağında çalışan iş makinesinin üzerine kaya parçasının düşmesi sonucu 2 işçi ağır yaralandı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunan bir mermer ocağında çalışan iş makinesinin üzerine kaya parçasının düşmesi sonucu 2 işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökçeköyü sınırları içerisinde bulunan özel bir mermer ocağında iş makinesi operatörü İbrahim Yağcı ve arkadaşı İhsan Marango, dağ yamacında çalışma yaptıkları sırada kaya parçası koptu.

Kayanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu Yağcı ve Marango, kaya parçalarının altında kaldı.

Diğer çalışanların jandarma ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu yaralanan 2 işçiyi bulunduğu yerden çıkardı.

Olay yerinde bekletilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan iki işçinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:11 Kaynak: AA

Yığılca, Düzce, İşçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kilis'te 6 Aylık Geçici İş İçin Uzun Kuyruklar Oluştu Mansur Yavaş'ın Sahte Senet Davasında, Adli Tıp Kurumu Raporu Ortaya Çıktı: İmzalar İş Adamı Kesgin'e Ait Değil

İş Adamı Sandığı Sevgilisi Tarafından Hamileyken Terk Edilen Oyuncu Berrak Onay, İlk Kez Konuştu AK Parti'nin Trabzon Adayı Zorluoğlu, Afişinde İzmir Tramvayını Kullandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 16:10:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş Makinesinin Üzerine Kaya Parçası Düştü: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]