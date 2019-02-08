Son Dakika Haberleri: İş Makinesinin Yakıtının Çalındığı İddiası

İş Makinesinin Yakıtının Çalındığı İddiası

32 dakika önce

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iş makinelerinin mazotunun çalındığı iddia edildi.

İş Makinesinin Yakıtının Çalındığı İddiası, System.String[]
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iş makinelerinin mazotunun çalındığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Kayı Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi adına kanalizasyon çalışması yapan taşeron firmaya ait 2 iş makinesinin operatörleri, sabah geldiklerinde yakıt depo kapaklarının açık olduğunu ve yere mazot döküldüğünü fark etti.

Yaptıkları kontrolde yakıt depolarının boş olduğunu gören firma çalışanları, polise haber verdi.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede hortum yardımıyla depodaki mazotun boşaltıldığını belirledi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan bir hafta önce de aynı firma tarafından aynı yere konulan rögar kapakları çalınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:02 Kaynak: AA

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