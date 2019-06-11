Son Dakika Haberleri: İş makinesiyle 30 metreden düşen operatör öldü
Son Dakika Güncel Haber

İş makinesiyle 30 metreden düşen operatör öldü

5 saat önce

DENİZLİ'nin Honaz ilçesindeki bir mermer ocağında çalışan Rafet Özışık (53) kullandığı iş makinesinin 30 metre yükseklikten şantiye alanına düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

İş makinesiyle 30 metreden düşen operatör öldü, System.String[]
DENİZLİ'nin Honaz ilçesindeki bir mermer ocağında çalışan Rafet Özışık (53) kullandığı iş makinesinin 30 metre yükseklikten şantiye alanına düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kaza bugün saat 16.00 sıralarında Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde bulunan mermer ocağında meydana geldi. Mermer ocağında çalışan iş makinesi operatörü Rafet Özışık, kullandığı iş makinesi ile boşaltım yaptığı sırada, aracın kontrolünü kaybetti. İş makinesi ile 30 metre yükseklikten şantiye alanına düşen Özışık olay yerinde hayatını kaybetti.
Özışık'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:52 Kaynak: DHA
Denizli, Honaz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emniyet şeridinde giden motosikletlinin başına pet şişe atıldı, 2 kez kaza atlattı Diyarbakır'da bir kişi, sıcaktan bunalan kaplumbağaya bardaktan su içirdi Ev kadınlarına devletten iş desteği! 15 bin lira faizsiz kredi veriliyor Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:40:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş makinesiyle 30 metreden düşen operatör öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]