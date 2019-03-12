Son Dakika Haberleri: İş Makinesiyle Define Ararken Yakalandı

İş Makinesiyle Define Ararken Yakalandı

1 saat önce

Çorum'da define bulmak için iş makinesiyle izinsiz kazı yapan kişi, suçüstü yakalandı.

İş Makinesiyle Define Ararken Yakalandı, System.String[]
Çorum'da define bulmak için iş makinesiyle izinsiz kazı yapan kişi, suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çakır köyü İkikaya mevkisinde define bulma amaçlı iş makinesiyle izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Arazide yaklaşık 10 metre uzunluğunda, 5 metre derinliğinde kazı yapan A.E.C, suçüstü yakalandı.

Kazıda kullanılan iş makinesi ile çeşitli ekipmanlara el konuldu.

Gözaltına alınan A.E.C, karakola götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:42 Kaynak: AA

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