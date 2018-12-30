İş Makinesiyle Define Ararken Yakalandılar
58 dakika önce
Samsun'da define aramak için iş makinesiyle ormanlık alanda kaçak kazı yapan 5 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Samsun
'da define aramak için iş makinesiyle ormanlık alanda kaçak kazı yapan 5 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
(KOM) ekiplerinin 3 aylık fiziki takibi sonrası Samsun'un Çakallı Mahallesi Atayolu Büyük Köprü civarında organize olarak kazı yapılıp, define arandığı belirlendi. Bunun üzerine Kavak
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte yapılan operasyonda kaçak kazı yaptıkları saptanan Y.C., S.C., S.C., M.B ve A.T. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Kazıda kullanılan iş makinesi ile diğer malzemelere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:25 Kaynak: İHA
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