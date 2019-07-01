Son Dakika Haberleri: İş makinesiyle deniz keyfi
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İş makinesiyle deniz keyfi

28 dakika önce

ZONGULDAK'ta, gençlerin iş makinesiyle deniz keyfi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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ZONGULDAK'ta, gençlerin iş makinesiyle deniz keyfi, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyü sahilinde bir grup genç serinlemek için denize girdi. Çalışmak için sahile gelen iş makinesinin operatörü gençlerin isteğini kırmayarak kepçeyi suya soktu. Operatör, gençlerin üzerine kepçeyle su attı, ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kepçeye çıkan gençler suya atlayarak eğlenceli zaman geçirdi. Gençlerin eğlenceli dakikaları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:01 Kaynak: DHA
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