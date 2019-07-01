İş makinesiyle deniz keyfi
28 dakika önce
ZONGULDAK'ta, gençlerin iş makinesiyle deniz keyfi, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:01 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ta, gençlerin iş makinesiyle deniz keyfi, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kilimli
ilçesine bağlı Türkali köyü sahilinde bir grup genç serinlemek için denize girdi. Çalışmak için sahile gelen iş makinesinin operatörü gençlerin isteğini kırmayarak kepçeyi suya soktu. Operatör, gençlerin üzerine kepçeyle su attı, ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kepçeye çıkan gençler suya atlayarak eğlenceli zaman geçirdi. Gençlerin eğlenceli dakikaları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- Zonguldak
Gören şaşıp kalıyor! İş makinasıyle denize girdiler
Sahilde karısını döven koca neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada
Kadınlar, sokak ortasında saç baş birbirine girdi! O anlar kamerada
Etekli erkek hırsızlar yakalandı