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İş makinesiyle hırsızlık kamerada

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde, hırsızların iş makinesini kullanarak, kepçe motoru ve kepçe jantını çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde, hırsızların iş makinesini kullanarak, kepçe motoru ve kepçe jantını çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık olayıyla ilgili 3 kişi, gözaltına alındı.
Olay, pazartesi günü, Kadıoğlu Mahallesi'nde bulunan madencilik firmasında meydana geldi. Kamyonetle iş yeri önüne gelen hırsızlar, çalıştırdıkları iş makinesiyle yerde duran kepçe motoru ve kepçe jantını araçlarına yükledi. Hırsızlar, motor ile jantı koydukları kamyonetle olay yerinden kaçtı. Hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan araştırma sonucu hırsızlık olayıyla ilgili H.M., F.K. ve Y.Ö. gözaltına alındı. Diğer şüpheli B.Ç.'nin yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.
Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızların, kamyonetle geldiği firma önünde, iş makinesini çalıştırıp, yerdeki kepçe motoru ile jantını araçlarına yükledikleri anlar yer aldı.


Kadıoğlu, Gökçebey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:45 Kaynak: DHA
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