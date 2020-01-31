İş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

İş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

11 dakika önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine Paşapınarı Mahallesi Medetbeleni mevkisine operasyon düzenledi.

Operasyonda H.E.P, A.A. ve M.Y, suçüstü yakalandı. İş makinesine el konuldu.

İş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Jandarma, Menteşe, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:05 Kaynak: AA
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