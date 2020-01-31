İş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

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İş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
11 dakika önce
Muğla'nın Menteşe ilçesinde iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:05 Kaynak: AA
Muğla'nın Menteşe ilçesinde iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine Paşapınarı Mahallesi Medetbeleni mevkisine operasyon düzenledi.
Operasyonda H.E.P, A.A. ve M.Y, suçüstü yakalandı. İş makinesine el konuldu.
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