İş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 şüpheliye suçüstü - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de define bulma amacıyla SİT alanında iş makinesiyle kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çifteler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Saat 01.00 sıralarında şüpheliler C.D., A.K. ve M.B., birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerin iş makinesiyle 3 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde çukur kazdığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.