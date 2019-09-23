Son Dakika Haberleri: İş makinesiyle kaçak kazı yapan "define avcıları"na suçüstü
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İş makinesiyle kaçak kazı yapan "define avcıları"na suçüstü

34 dakika önce

Kars'ta, define bulmak amacıyla iş makinesiyle kaçak kazı yapan 7 zanlı suçüstü yakalandı.

İş makinesiyle kaçak kazı yapan

Kars'ta, define bulmak amacıyla iş makinesiyle kaçak kazı yapan 7 zanlı suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine bağlı Ağadeve köyü Cezo mezrası mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, define bulmak amacıyla iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları belirlenen 7 zanlıyı suçüstü yakaladı. Bölgede dizüstü bilgisayar, dedektör, kazma ve kürek de ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:50 Kaynak: AA
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