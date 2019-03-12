İş Makinesiyle Kaçak Kazı Yaparken Suçüstü Yakalandı
1 saat önce
ÇORUM'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan A.E.C., jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
ÇORUM'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan A.E.C., jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Çakır köyü İkikaya mevkiinde meydana geldi. İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri bölgede kaçak kazı yapıldığı ihbarıyla harekete geçti. Bölgeye giden jandarma, A.E.C.'yi iş makinesiyle kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. A.E.C. gözaltına alınırken, iş makinesine el konuldu.
- Çorum
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 08:00 Kaynak: DHA
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