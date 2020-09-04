İş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandılar - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Milas'ın Damlıboğaz Mahallesi'nde 1'inci derecede sit alanı olan bölgede kaçak kazı yapan 4 kişi Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Ekipleri'nce yapılan operasyonla suçüstü yakalandı. İş makinesiyle kaçak kazı yaparak define aradıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.L., T.Y., Z.A. ve E.P. jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilecek. - MUĞLA