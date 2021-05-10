İş merkezi kadınlar için aktivite merkezine dönüştürülüyor - Son Dakika

Akçakale Belediyesine ait iş hanının kadın, spor ve aktivite merkezine dönüştürülmesi projesinde sona gelindi. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya "İnşallah bayram sonrası burayı hizmete alacağız" dedi.

Akçakale'de bir ilk olma özelliği taşıyan ve sadece kadınların istihdam edileceği iş hanı, Akçakale Belediyesi sayesinde hizmete açılmak için gün sayıyor. Belediyeye ait 33 dükkanlı iş hanının kadın, spor ve aktivite merkezine dönüştürülmesi projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Başkan Yalçınkaya beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan ile kadınların çalışma hayatında yer alması ve sosyal hayata katılımlarını artırmak için hayata geçirilen projeyi yerinde inceledi. İçerisinde güzellik salonu, kreş, ana sınıfı, kafeterya, eğitim salonlarının bulunacağı ve çeşitli mesleki eğitim kurslarının verileceği merkez için yetkililerden bilgi alan Başkan Yalçınkaya çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

Merkezin bayram sonrası hizmete açılacağını müjdeleyen Başkan Yalçınkaya, "İşin yarısını geçmiş durumdayız. İnşallah bayram sonrası bu merkezi bütün alanlarıyla, gastronomisiyle, güzellik solanlarıyla, spor alanları, konferans salonlarıyla burada 100 kadın kardeşimize burada çalışma imkanı sağlayacağız. Başta ilgili bakanlık olmak üzere bu imkanların hazırlanması ve yapılmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Merkez, Akçakale'de zor durumda olan kadın kardeşlerimizin rahat yaşamaları için bir imkan sağlayacak. Bu imkanın sağlanmasında belediye olarak canla başla çalışıyoruz. İnşallah bayram sonrası burayı hizmete alacağız. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA