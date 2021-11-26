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İŞ MERKEZİNDE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI - Son Dakika

İŞ MERKEZİNDE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

26.11.2021 10:24

TRABZON'da iş merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan Davut B. (19) ile Ramazan Y. (18) yaralandı.

TRABZON'da iş merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan Davut B. (19) ile Ramazan Y. (18) yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli Ş.K. (19) da polis ekiplerince yakalandı.

Olay saat 17.30 sıralarında kent merkezi Kahramanmaraş Caddesi'ndeki bir iş merkezinde meydana geldi. İki genç grup arasına bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Ş.K. belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Davut B. ile Ramazan Y., yaralandı. Yaralılar kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli de olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan şüpheli de suç aleti silahla yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İŞ MERKEZİNDE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
İŞ MERKEZİNDE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
İŞ MERKEZİNDE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
İŞ MERKEZİNDE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Kahramanmaraş, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İŞ MERKEZİNDE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İŞ MERKEZİNDE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI - Son Dakika
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