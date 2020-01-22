İş merkezinde yangın (1) - Son Dakika

İş merkezinde yangın (1)
6 saat önce
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'ndeki bir iş merkezinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:32 Kaynak: AA
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'ndeki bir iş merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Son Dakika Hamam böceğinin tanesi 10 liradan alıcı buluyor Polisin kumar baskınında panikleyen şahıs, balkonda mahsur kaldı Hintli çiftin milyon dolarlık 25'inci evlilik yıl dönümü kutlaması Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan restorasyonda yüz yıllık gazete kupürleri bulundu