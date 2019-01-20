İş Merkezinde Yangın Çıktı, Tatlıcı Tatlılarını Kaçırdı
33 dakika önce
Konya'nın Ereğli ilçesinde bir iş merkezinde çıkan yangında yaklaşık 10 iş yeri kullanılamaz hale gelirken, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri de dumandan etkilendi.
Konya
'nın Ereğli
ilçesinde bir iş merkezinde çıkan yangında yaklaşık 10 iş yeri kullanılamaz hale gelirken, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri de dumandan etkilendi. Yangın sırasında bir tatlıcının ise yangından tatlıları kurtarması dikkat çekti.
Yangın, akşam saatlerinde Konya'nın Ereğli ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan iş merkezinden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yükselen alevlere müdahale etti. Bu sırada iş yerlerinin yandığını gören, iş yeri sahipleri camları kırarak yangına müdahale etmeye çalıştı. İş merkezinde bulunan bir tatlıcının ise yangından tatlılarını kurtarmaya dikkat çekti. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri erlerinden bazıları ise dumandan etkilendi. Olay yerinde bulunan vatandaşlar ise dumandan etkilenen itfaiye erlerine ayran ikram etti. Yangın iş merkezi üzerinde bulunan otele sıçramadan iki saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İş merkezlerindeki yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:38 Kaynak: İHA
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