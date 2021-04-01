İş merkezindeki ölüm, cinayet çıktı; zanlı, çeyiz sandığında yakalandı - Son Dakika

KONYA'da dün bir iş merkezinde tabancayla başından vurulmuş olarak ölü bulunan Süleyman Yıldız 'ın (40), cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

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