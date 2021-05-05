İş merkezindeki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika

İş merkezindeki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

05.05.2021 15:57

İş merkezindeki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir iş merkezinde tartıştığı kişiyi silahla vuran şahıs, olay yerinden kaçtı.

İş merkezindeki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir iş merkezinde tartıştığı kişiyi silahla vuran şahıs, olay yerinden kaçtı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Sabri Aksoy Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezi içerisinde O.Ö. ile T.H. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın daha da alevlenip kavgaya dönmesiyle birlikte O.Ö. isimli şahıs, yanında getirdiği tabancayı çıkararak T.H.'ye ateş etti. T.H., kanlar içerisinde yere yığılırken, O.Ö. ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı şahıs, tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri T.H.'yi yaralayıp olay yerinden kaçan O.Ö.'yü yakalayabilmek için çalışma başlattı.

İş merkezindeki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı
İş merkezindeki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı
İş merkezindeki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı
İş merkezindeki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı
İş merkezindeki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı
İş merkezindeki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Kocaeli, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş merkezindeki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sergen Yalçın, 'Beraberlik yeter' düşüncesindeki futbolcularına ateş püskürdü Sergen Yalçın, 'Beraberlik yeter' düşüncesindeki futbolcularına ateş püskürdü Belediye otobüsüne binen hırsız HES koduyla yakalandı Belediye otobüsüne binen hırsız HES koduyla yakalandı ABD'de uçak evin üstüne düştü: 4 ölü ABD'de uçak evin üstüne düştü: 4 ölü Öldürülen ağabeyi için 22 ay boyunca dedektif gibi iz sürüp, delilleri mahkemeye sundu Öldürülen ağabeyi için 22 ay boyunca dedektif gibi iz sürüp, delilleri mahkemeye sundu Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Uğur Şahin'den Uğur Şahin'den "Korona ne zaman biter?" sorusuna cevap: ''1 yıl içerisinde sürü bağışıklığına ulaşılabilir.'' Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu

Son Dakika Haberleri
16:50 Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde
16:40 ABD'de uçak evin üstüne düştü: 4 ölü
16:33 Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada
16:31 Öldürülen ağabeyi için 22 ay boyunca dedektif gibi iz sürüp, delilleri mahkemeye sundu
16:29 Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti
16:09 Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi
15:59 Azerbaycanlı aktivist, terlikleri uğruna canından oldu!
15:56 Uğur Şahin'den "Korona ne zaman biter?" sorusuna cevap: ''1 yıl içerisinde sürü bağışıklığına ulaşılabilir.''
15:43 Muhalefetin "128 milyar dolar nerede?" paylaşımları sosyal medya gündem yarattı
15:31 Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı
Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde         
16:50
NBA 2K'da şampiyon 1907 Fenerbahçe Espor oldu NBA 2K'da şampiyon 1907 Fenerbahçe Espor oldu         
16:46
Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu         
16:42
Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada         
16:33
Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti         
16:30
Yenişehir Havaalanı'nın açılış tarihi 23 Mayıs'a ertelendi Yenişehir Havaalanı'nın açılış tarihi 23 Mayıs'a ertelendi         
16:04
Sınır hattında dans eden İsrail ve Mısırlı askerlerin videosu izlenme rekorları kırıyor Sınır hattında dans eden İsrail ve Mısırlı askerlerin videosu izlenme rekorları kırıyor         
15:51
Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti         
15:30
Neye niyet neye kısmet! Hamsi arayan balıkçılar, şamandıra buldular Neye niyet neye kısmet! Hamsi arayan balıkçılar, şamandıra buldular         
14:46
Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak! Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak!         
14:40
Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi         
14:40
Kayınpederini Kayınpederini "Geber geber" diyerek bıçaklayan gelin, hakim karşısına çıktı         
14:36
Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü         
14:06
Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu         
14:00
20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
13:59
İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi         
13:48
Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu         
11:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 16:59:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İş merkezindeki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement