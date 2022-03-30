Son dakika haberleri | İş merkezinin demir tuvalet kapısını çalarken kameraya yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İş merkezinin demir tuvalet kapısını çalarken kameraya yansıdı

30.03.2022 13:35

Gelen son dakika haberine göre ANKARA'da organize sanayi bölgesinde iş merkezinin demir tuvalet kapısı, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.

ANKARA'da organize sanayi bölgesinde iş merkezinin demir tuvalet kapısı, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Kapıyla birlikte yangın merdiveninden inerken güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Serhat Mahallesi OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş merkezinde temizlikçi olarak çalışan Ahmet Yaman, tuvaletleri temizliği sırada kapının olmadığını fark etti. Yaman, durumu iş merkezi yöneticisine bildirdi. Yönetici Nevzat Akkoyunlu, izlediği güvenlik kamerası kayıtlarında bir kişinin elindeki tuvalet kapısıyla yangın merdiveninden kaçtığını gördü, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntüsünde, şüphelinin yaklaşık 1 dakikada söktüğü tuvalet kapısıyla yangın merdiveninden kaçtığı görüldü.

'ANCAK HURDA DEĞERİ OLABİLİR'

Nevzat Akkoyunlu, şüphelinin görüntüde elini kolunu sallayarak içeriye girdiğinin görüldüğünü belirterek "Kapıyı koltuk altına koyarak arkadaki yangın merdiveninden çıkıyor. Gerçekten çok ilginç bir durum yaşadık. Ben yaklaşık 2007 yılından beri buradayım ve hiç böyle bir hırsızlık olayı yaşanmadı. O kapının da ancak bir hurda değeri olabilir. Başka kapılarımız da var, onlar gitmesin diye şikayetçi olduk. Şahsın bir an önce tespit edilmesini istiyoruz. Diğer kapılarımıza sahip çıkalım, tuvaletler kapısız olmaz. Çarşımızın içerisinde hurda değeri olabilecek başka malzemeler de vardı; ama özellikle tuvalet kapısını seçme nedenini çok merak ettim" dedi.

Son dakika haberleri | İş merkezinin demir tuvalet kapısını çalarken kameraya yansıdı
Son dakika haberleri | İş merkezinin demir tuvalet kapısını çalarken kameraya yansıdı
Son dakika haberleri | İş merkezinin demir tuvalet kapısını çalarken kameraya yansıdı
Son dakika haberleri | İş merkezinin demir tuvalet kapısını çalarken kameraya yansıdı
Son dakika haberleri | İş merkezinin demir tuvalet kapısını çalarken kameraya yansıdı
Son dakika haberleri | İş merkezinin demir tuvalet kapısını çalarken kameraya yansıdı
Son dakika haberleri | İş merkezinin demir tuvalet kapısını çalarken kameraya yansıdı
Son dakika haberleri | İş merkezinin demir tuvalet kapısını çalarken kameraya yansıdı

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KADININ TELEFONUNU ÇALARKEN KAMERAYA YANSIYAN YANKESİCİ TUTUKLANDI -- KADININ TELEFONUNU ÇALARKEN KAMERAYA YANSIYAN YANKESİCİ TUTUKLANDI -- Son dakika haber! Marketten hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı Son dakika haber! Marketten hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İş merkezinin demir tuvalet kapısını çalarken kameraya yansıdı - Son Dakika


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