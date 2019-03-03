İş Merkezine Giren Hırsız, Bilgisayar ve Paraları Çalarak Kayıplara Karıştı

Kastamonu'da bir iş merkezindeki dükkanlara giren hırsız, 11 bilgisayar ve yaklaşık 10 bin TL parayı çalarak kayıplara karıştı.

Kastamonu'da bir iş merkezindeki dükkanlara giren hırsız, 11 bilgisayar ve yaklaşık 10 bin TL parayı çalarak kayıplara karıştı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Nasrullah İş Merkezine gece saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen bir hırsız girdi. Yaklaşık 3 saat iş merkezinde kalan hırsız, 7 iş yerinin camlarını veya kapılarını kırarak içeride bulanan toplam 11 adet dizüstü bilgisayar ile 10 bin TL civarında parayı çaldı. Bilgisayarları sırt çantasına koyan hırsız, iş merkezinden ayrılarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, iş yerlerinde incelemelerde bulanarak hırsızın kimliğini belirlemeye çalıştı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - KASTAMONU

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