Son Dakika Haberleri: İş merkezinin çatısı alev alev böyle yandı
Son Dakika 3. Sayfa İş merkezinin çatısı alev alev böyle yandı - Son Dakika

İş merkezinin çatısı alev alev böyle yandı

6 saat önce

İş merkezinin çatısı alev alev böyle yandıVAN - Van'daki bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu.

İş merkezinin çatısı alev alev böyle yandı

VAN - Van'daki bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu. Alevlerin sardığı çatı, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

Van'ın merkez İpekyolu ilçesi Sıhke Caddesi üzerinde yer alan 6 katlı bir iş merkezinin çatısında saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çatının yandığını gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındıktan sonra, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Kimsenin yaralanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İş merkezinin çatısı alev alev böyle yandı

İtfaiye, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Park halindeki 2 araç, mangal kıvılcımından dolayı kül oldu
Evde yalnız kalan 2 kardeş, çıkan yangında feci şekilde can verdi Eşi 3 ay önce dövülerek öldürülen 3 çocuk annesi kadın, kendisini iple tavana astı Otomobili benzin dökerek kundakladı! Olay anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 01:17:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş merkezinin çatısı alev alev böyle yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]