Son Dakika Haberleri: İş Merkezinin Çatısı Alev Alev Yandı

İş Merkezinin Çatısı Alev Alev Yandı

51 dakika önce

- İş merkezinin çatısı alev alev yandı Konya'da iş merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüKONYA - Konya'da bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

- İş merkezinin çatısı alev alev yandı
Konya'da iş merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

KONYA - Konya'da bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 05.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Alaaddin Bulvarında bulunan bir iş merkezinin çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki iş merkezinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. Yangını gören civardaki taksi şoförleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangının büyümesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangını fark eden taksi şoförü Vedat Gürsoy, "Biz burada taksiciyiz. Dumanı fark ettik, baktık. Duman yükseliyor, duman çoğaldıkça alev çıkmaya başladı. Biz elimizden geleni yaptık" dedi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:22 Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kar Kalınlığını Kepçeyle Ölçtüler Cani Koca, 6 Çocuğunun Annesini "Beni Aldatıyorsun" Diyerek Öldürdü

TEM'de Feci Kaza! Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı Bitkisel Hayattaki Kadın Doğum Yaptı, Tecavüz Zanlısı Erkek Hemşire Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 11:13:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş Merkezinin Çatısı Alev Alev Yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]