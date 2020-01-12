İş merkezinin kazan dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş merkezinin kazan dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

İş merkezinin kazan dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

7 saat önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir iş merkezinin kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir iş merkezinin kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İş merkezinin kazan dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Osmangazi, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:18 Kaynak: AA
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