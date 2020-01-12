İş merkezinin kazan dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

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İş merkezinin kazan dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu
7 saat önce
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir iş merkezinin kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:18 Kaynak: AA
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir iş merkezinin kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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