İş merkezinin kazan dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir iş merkezinin kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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