İş merkezinin kazan dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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İş merkezinin kazan dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

6 saat önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir iş merkezinin kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir iş merkezinin kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Reyhan Mahallesi Haşim İşcan Caddesi'ndeki Tuğtaş 1 İş Merkezi'nin kazan dairesinde çalışma yapılırken çıkan kıvılcımlar çevrede bulunan eşyaları tutuşturdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Binayı saran duman nedeniyle iş merkezinin üst katlarında mahsur kalanlar, sepetli itfaiye aracıyla kurtarıldı.

İtfaiye görevlilerince yaklaşık 30 dakikada söndürülen yangın, iş merkezinin bodrumunda hasara yol açtı.

İş merkezinin kazan dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Osmangazi, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:19 Kaynak: AA
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