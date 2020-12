İş mülakatında dikkat edilmesi gerekenler konuşuldu - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – İnsan Kaynakları Uzman Tuba Onay, iş mülakatında adayların maaş beklentisini az söylemesinin, az maaş alacağı anlamını taşımadığını ifade ederek, kurumların zaten önceden verilecek maaşı belirlediğini ve o doğrultuda hareket edeceğini söyledi.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Koordinatörlüğü'nün iş birliğinde "Kariyer Planlama, İş Mülakatında Neler Sorulur?" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Moderatörlüğünü Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Senem Çolak Yazıcı'nın yaptığı online etkinlikte; İnsan Kaynakları Uzmanı Tuba Onay bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Tuba Onay "Gelişim Kalesi" başlıklı sunumunda, değişime ve yeniliğe vurgu yaparak, iş başvurusunda dikkat edilmesi gerekenlere dikkat çekti.

İş alanında sürekli yeni görev adları çıktığını ve İnsan Kaynakları olarak kendilerinin de yeni görevlere karşı sürekli iş tanımları yapmak zorunda kaldıklarını söyleyen Tuba Onay, mülakata girecek adayların da bu değişimi sürekli takip etmelerinin ve yeniliklerden haberdar olmalarının önemine dikkat çekti.

Özgeçmişin önemi

Özgeçmiş hazırlamanın önemine de değinen İnsan Kaynakları Uzman Tuba Onay, İnsan Kaynakları çalışanlarının önce özgeçmişe baktıklarını ve işverenlerin aradığı yetkinlikleri taşıyan adayların mülakata çağrıldığını söyledi. Adayların mülakata giderken ya da online olarak mülakat gerçekleştirirken yanlarında yedek özgeçmiş bulundurmaları tavsiyesinde bulunan Tuba Onay, mülakat esnasında kendisine sorulan sorulara tutarlı cevap verilmesinde ve eğer unutulursa, özgeçmişin hatırlatma notu olarak kullanılabileceğini ifade etti.

Özgeçmişin yanında kuruma yönelik bir mektup yazılmasının adaylar açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Onay, yazılan mektubun kurumun iş tanımına yönelik bilgilerin ve adayın o işe yatkınlığını anlatmasının önemine dikkat çekti. Başvuru yapılan firmanın önceden araştırılarak, aldığı ödüller, yaptığı çalışmalar hakkında bilgi edinmek adayların kuruma verdiği değeri göstereceğinden İnsan Kaynakları çalışanlarının önemsediği konular arasında yer aldığının altını çizen Tuba Onay, "internette arama motorlarına firmanın adının yazılarak söz konusu firma hakkında öne çıkan bilgilerin öğrenilmesi adayları öne çıkaracak" dedi.

Mülakat aşamalarında dikkat edilmesi gerekenler

Birebir mülakat, grup mülakatları, panel mülakatları, stres mülakatları, yapılandırılmamış mülakatlar şeklinde çeşitli mülakatlar olduğunu söyleyen Tuba Onay, mülakat öncesi, mülakat esnası ve mülakat sonrası olmak üzere mülakat aşamalarına dikkat çekti. Mülakat yerine biraz erken giderek etrafı tanımanın adayları rahatlatacağını katılımcılarla paylaşan Onay, mülakat esnasında sakin ve rahat olunması, otururken de ayaklar çapraz değil düz olmasına ve dik bir şekilde oturulmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Eğer iş görüşmesi online ise adayların bu mülakata yüz yüze girer gibi hazırlanması gerektiğini, yine oturma ve konuşma şekline dikkat etmelerini vurgulayan İnsan Kaynakları Uzmanı Tuba Onay, otururken dik durmaya, giyim ve bakımın yerinde olmasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Mülakat esnasında İnsan kaynakları uzmanlarının adayların kendilerine sorulan sorulara net cevaplar vermesini isteyen Onay, verilen cevaplarda adayların odaklanmalarına bakıldığını, eğer kendisinden istenen konu dışında bilgiler vermesi durumunda odaklanma problemi olarak algılanabileceğini dile getirdi.

Mülakatta maaş sorusuna verilecek cevap

İlk görüşmede adaya sorulmamışsa maaş hakkında konuşmamasının adaylar için daha yararlı olacağına değinen Tuba Onay, eğer adaylara istenilen maaş sorulursa; kurumun uygun gördüğü maaş yeterli olacak ya da fazla yüksek olmadan net olmamakla birlikte bir maaş aralığı verilebileceğini söyledi. Adayların maaş beklentisini az söylemesinin, az maaş alacağı anlamını taşımadığını ifade eden Onay, kurumların zaten önceden verilecek maaşı belirlediğini ve o doğrultuda hareket edeceğini katılımcılarla paylaştı. Eğer ilk görüşmede maaş hakkında bir konuşma geçmediyse ikinci görüşmede adayların maaş konusunu konuşabileceklerini dile getiren Tuba Onay, adayların kurumun çalışanlarına ve yeni başlayacak kişilere verdiği maaşlar hakkında araştırma yaparak ona yakın bir aralık vermesi tavsiyesinde bulundu. Mülakat esnasında adaylara ikram edilen su, çay, kek gibi şeylerin alınmasını tavsiye eden Tuba Onay, ikramları almanın kişinin rahat olduğunu göstereceğini ifade etti.

Mülakat esnasında adayların yanında yedek özgeçmişle birlikte mutlaka not tutabilecekleri bir ajandanın olması gerektiğini vurgulayan Tuba Onay, mülakat esnasında söylenen her şeyi akılda tutulamayacağından not alınmasının İnsan Kaynakları çalışanlarında işe gösterilen özen ve dikkat algısı oluşturacağını söyledi.

İş başvurularında referans

İş başvurularında özgeçmişe yazılan referansların çok önemli olduğunun altını çizen İnsan Kaynakları Uzmanı Tuba Onay, eğer aday daha önce iş deneyimi yoksa öğrenim gördüğü okuldaki hocalarını referans olarak yazabileceğini dile getirdi. İnsan Kaynakları çalışanlarının referans verilen kişileri arayarak adaylar hakkında bilgi aldıklarını söyleyen uzman konuşmacı, daha önce çalışılan yerin yöneticilerinin referans bölümünde yazılması tavsiyesinde bulundu. İnsan Kaynakları uzmanlarının adayları dönem dönem arayıp takip ettikleri bilgisini paylaşan Tuba Onay, mülakata giren adayların da çalışanları sıkmadan belirli aralıklarla İnsan Kaynaklarını arayıp bilgi alabileceklerini söyledi. - DÜZCE