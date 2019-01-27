İş Ortağını Bıçakla Öldüren Zanlı Tutuklandı

Konya
'da iş ortağını para çaldığı iddiasıyla araçla seyir halindeyken bıçaklayarak öldüren zanlı, tutuklandı. Merkez Meram
ilçesi Sait Paşa Caddesi'nde dün yaşanan olayın ardından teslim olan zanlı Yakup Esenkaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Yakup Esenkaya, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Dün yaşanan olayda, Yakup Esenkaya (61) kauçuk işi yaptığı ortağı Sefa Uyanık (54) ile merkez Meram ilçesi Sait Paşa Caddesi'nde araçla seyir halindeyken tartışmaya başlamış, kavgaya dönüşen olayda Esenkaya, Uyanık'ı bıçakla yaraladıktan sonra araçtan inip kaçmıştı.
Konya Numune Hastanesine kaldırılan Uyanık, müdahalelere rağmen kurtarılamamış, Esenkaya ise polise giderek teslim olmuştu.
Gözaltına alınan şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna, "Onu 4 kere uyardığım halde dinlemedi." demiş, gazetecilere, ortağı için "Öldü mü?" sorusunu da yöneltmişti.