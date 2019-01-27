İş Ortağını Bıçakla Öldüren Zanlı Tutuklandı

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Nejc Skubic 3 Yıl Daha Konyaspor'da

Poşet Paralı Olunca Poşet Tamiri Yapmaya Başlayan Uyanık Terzi, Yeni Bir İş Kolu Yarattı

Babaannesini Öldüren Torun Kendisini Böyle Savundu: Amacım Sadece Korkutmaktı