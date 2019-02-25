Son Dakika Haberleri: İş Ortağını Tabanca ile Gözünden Vurdu

İş Ortağını Tabanca ile Gözünden Vurdu

1 saat önce

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, iki iş ortağı arasında çıkan kavgada Salih Z. (43), Erhan Günay'ı (41) tabanca ile sol gözünden vurarak ağır yaraladı.

İş Ortağını Tabanca ile Gözünden Vurdu, System.String[]
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, iki iş ortağı arasında çıkan kavgada Salih Z. (43), Erhan Günay'ı (41) tabanca ile sol gözünden vurarak ağır yaraladı. Günay tedaviye alınırken, Salih Z. olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Göktaşlı Mahallesi Murat Caddesi üzerinde meydana geldi. 10 gün önce açtıkları çiğ köfteci dükkanında ortaklar Erhan Günay (41) ve Salih Z. (43) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre Salih Z., yanında getirdiği tabanca ile Erhan Günay'a ateş etti. Mermilerden biri sol gözüne isabet eden Erhan Günay kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirirken, Salih Z. kendine ait 48 VD 411 plakalı aracıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erhan Günay,  Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Günay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.  Polis ekipleri kaçan Salih Z. için arama çalışması başlattı. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:09 Kaynak: DHA

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