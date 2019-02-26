İş Piyasasına Güvenen Almanlar Harcamalarını Azaltmayacak
1 saat önce
Merkezi Almanya'da bulunan GfK, şubatta 10.8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, martta yine bu seviyede seyredeceğini, hane halkı harcamalarının bu yılın birinci çeyreğinde genel ekonomik büyümeyi destekleyeceğini duyurdu.
Merkezi Almanya
'da bulunan GfK, şubatta 10.8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, martta yine bu seviyede seyredeceğini, hane halkı harcamalarının bu yılın birinci çeyreğinde genel ekonomik büyümeyi destekleyeceğini duyurdu. Tüketicilerin ekonomik beklentisinin de Mart 2016'dan beri en düşük seviyeye gerilediği aktarılırken Alman ekonomisinde esen ters rüzgarlara rağmen güçlü iş piyasası sayesinde tüketicilerin gelecekteki gelirleri konusunda iyimser kaldığı belirtildi.
İSTİKRARLI BİR EĞİLİM
GfK araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tüketici ikliminin bu yılın ilk çeyreğinde iyi düzeyde istikrarlı bir eğilim gösterdiğini kaydederek, belirgin bir şekilde görünen ekonomik yavaşlamaya karşın tüketici güveninin canlı kaldığını bildirdi. Buerkl, " Avrupa
, Çin
ve ABD
arasında devam eden ticaret ihtilafları, tüketiciler arasında belirsizliğin artmasına neden oluyor" ifadesini kullandı.
BÜYÜME YÜZDE 1.5 Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ağırlıklı olarak otomobil üreticilerinin yeni emisyon testlerine geçişte zorlanmalarından dolayı geçen yıl Almanya'da ekonomik büyüme yavaşlayarak yüzde 1.5 olarak gerçekleşmişti. Küresel ticarette ihtilafların artması ve Brexit endişelerinden dolayı Alman hükümeti, bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1.8'den yüzde 1'e düşürmüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:35
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