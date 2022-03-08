İş sağlığı güvenliğine kısa film ile dikkat çekildi - Son Dakika

Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile Türkiye'de 21 milyonu aşkın tüketiciye elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Enerjisa Dağıtım Şirketleri, İş Sağlığı ve Güvenliğinin (İSG) önemine hazırladıkları kısa film ile dikkat çekti

Yüksek İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hassasiyetiyle sektörüne öncülük eden Enerjisa Dağıtım Şirketleri, saha çalışanlarının İSG kurallarına riayetini daha da pekiştirme hedefiyle, "Sensiz Olmaz" isimli kısa bir film hazırladı.

Daha önce geliştirdikleri merkezden görüntülü teyit teknolojisiyle, saha çalışmalarındaki tüm aşamaları daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ yıllık bazda kritik kaza sayısını yüzde 40 azalttığını duyurdu.

Bu amaçla 3 şirket için ortak hazırlanan son çalışma olan ve duygusal hikayesiyle kalplere dokunan kısa filmde, İSG kurallarının önemi bir elektrik dağıtım çalışanı ve ailesinin gözünden izleyicilerle buluşuyor. "Sensiz Olmaz" isimli kısa filme Enerjisa'nın Youtube'daki resmi hesabında yayınlandı.

"ÇALIŞANLARIMIZA ŞİMDİ DE SANATLA 'SENSİZ OLMAZ' DİYORUZ"

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Süleyman Samsa kısa filme ilişkin değerlendirmesinde, Enerjisa'daki İSG çalışmalarına ilişkin "İster günlük rutin çalışmalarımızda isterse afet mücadelesi gibi zorlu şartlarda İSG kurallarına sonuna kadar riayet ediyor, bu alandaki eğitimlerimizi güncel tutuyoruz. Şüphesiz ki kaza anlık bir olay. Ancak o kazaya yol açan sebepler zamanla bir araya geliyor ve kazaya sebebiyet veriyor. İSG kültürünü şirketlerimizde etkin kılmak adına hem teknolojik imkanları kullanıyor hem de saha çalışanlarından yöneticilere kadar, tüm kademelere yönelik kültür geliştirme programlarını kararlılıkla uyguluyoruz. Bu kısa filmimizle İSG'nin önemini, sanatın da gücüyle yansıtmak istedik. Saha çalışanlarımıza teknolojinin ardından şimdi de sanatla Sensiz Olmaz diyoruz. Tüm emeği geçenleri kutluyorum" dedi.