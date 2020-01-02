İş sağlığı uzmanı, grip tedavisi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika

TOKAT'ta, gribal enfeksiyon nedeniyle tedaviye alınan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Fatih Yıldırım (40), akciğer yetmezliğinden hastanede yaşamını yitirdi.

Tokat Devlet Hastanesi'nde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görev yapan Fatih Yıldırım, perşembe günü gribal enfeksiyon nedeniyle aynı hastanede tedaviye alındı. Kalp kapağında darlık da bulunduğu öğrenilen Yıldırım, bu sabah akciğer yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Yıldırım'ın cenazesi, Saliha Hatun Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından götürüldüğü Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Fatih Yıldırım'dan tedavisi sırasında alınan kan örneğinin, incelenmek üzere Ankara'ya laboratuvara gönderildiği öğrenildi.