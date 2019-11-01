Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, "İş Sağlığı ve Güvenliği Bilirkişilik Çalıştayı" düzenlendi.

Adliyenin Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'ndaki çalıştay, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı ile Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu (UİSFED) iş birliğiyle gerçekleşti.

Çalıştayda moderatörlüğünü Doç. Dr. Nezih Varol'un yaptığı oturumda, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Talat Canpolat, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu Hukuk Danışmanı Avukat Elif Şahin Taşkın, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanı İzzet Başara ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Mustafa Ulusoy, çoğu bilirkişilerden oluşan katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

Dava dosyalarındaki taraf yükümlülüklerinden bahseden İzzet Başara, iş ve işveren davalarından örnekler verdi. Bilirkişiliğin önemli bir yükümlülük olduğuna dikkati çeken Başara, bilirkişilerce dosyaya sunulan çelişkili raporların fazlalığından şikayet etti ve bu tür hataların mağduriyet yaratabileceğini kaydetti.

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Teknik Bilirkişilik konusunda sunum yapan İş Güvenliği Uzmanı Mustafa Ulusoy ise bir devlette kuralların yazılmış olmasının sorunların çözümleneceği anlamına gelmediğini belirterek, "Sorunlarla genelde uygulama aşamasında karşılaşılıyor. Mevzuatlarda bir sorun olduğunu zannetmiyorum. Kurallarda amaç, kaza olmasın diye kaza öncesini düzenlemektir." dedi.

Bilirkişiliğin referansının hukukun kendisi olduğunu ve bilirkişiliğin diğer mesleklerden bu yönden ayrıldığını söyleyen Ulusoy, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş kazaları ve kazalarla ilgili açılan dosyalarda bilirkişilerin nasıl davranması gerektiği konusunda bilgi verdi.

Çalıştaya, İstanbul Adli Yargı Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu Başkanı Ceyhun Targın, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Mevzuat Daire Başkanı İsmail Gültekin katıldı.