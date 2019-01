İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanlarının İstihdamının Artması Talebi

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası (ISG SEN) Gaziantep Şube Başkanı İbrahim Karatop, sendika olarak iş sağlığı ve güvenliği çalışanlarının istihdamının artmasını talep ettiklerini dile getirdi.Karatop, Gaziantep Yeşilsu Parkı'nda yaptığı basın açıklamasında, her yıl bin 500'den fazla insanın iş kazalarında hayatını kaybettiğini ve binlerce insanın sakat kaldığını ifade etti.İş kazalarının azalması isteniyorsa iş sağlığı ve güvenliği çalışanlarının huzurlu ve mutlu olarak çalışması gerektiğini kaydeden Karatop, "50'den az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınması işverenin eline bırakılamaz. C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının çalışma alanı bu adımla iyice daraltılmıştır. Derhal az tehlikeli sınıfta meslektaşlarımızın çalışma alanı genişletilmelidir. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta tam zamanlı istihdam edilen iş güvenliği uzmanının yanında iş sağlığı ve güvenliği teknikeri ve C sınıfı iş güvenliği uzmanı meslektaşlarımızın da istihdam edilmesi mutlaka sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.