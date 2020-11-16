İş sağlığı ve güvenliği eğitimi için yerli ve milli platform - Son Dakika

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi için yerli ve milli platform

16.11.2020 10:19
İş sağlığı ve güvenliği eğitimi için yerli ve milli platform, System.String[]

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent'te bir grup Türk mühendis, "Let-X İSG Eğitimi" adıyla, iş sağlığı ve güvenliğinde (İSG) ilk kez, online eğitim ve sanal gerçeklik (VR) uygulamalarını dijital eğitim platformunda birleştirdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent'te bir grup Türk mühendis, "Let-X İSG Eğitimi" adıyla, iş sağlığı ve güvenliğinde (İSG) ilk kez, online eğitim ve sanal gerçeklik (VR) uygulamalarını dijital eğitim platformunda birleştirdi.

ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteren GFDS ile Coşkunöz Eğitim Vakfı, çalışma hayatının en büyük sorunlarından biri olan iş kazalarını ortadan kaldırmak için endüstri 4.0'a uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimi geliştirildi.

Tamamı Türk mühendislerin üretimi olan Let-X İSG Eğitimi ile iş sağlığı ve güvenliğinde ilk kez, online eğitim ve sanal gerçeklik uygulamaları dijital eğitim platformunda bir araya getirildi.

Ofis veya fabrikalarda mavi yakalı çalışanlardan beyaz yakalı yöneticilere kadar herkesin rahatlıkla kullanabileceği Let-X İSG Eğitimi, alanında uzman A sınıfı İSG uzmanlarınca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na uygun olarak geliştirildi.

e-Learning ve VR Deneyim Modülleri ile İSG eğitiminin boyutunu değiştiren platform, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde verimlilik oranını yüzde 95'e kadar yükseltiyor. Eğitim, uygulama modülü sayesinde de iş esnasında hata payının sıfıra indirilmesine katkı sağlıyor.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yeni nesil eğitimin ilerleyen dönemde yurt dışına ihraç edilmesi hedefleniyor.

"İSG bilincinin yerleşmesine katkı sağlayacağız"

GFDS Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mert Levent Oğuzata, tanıtım için ODTÜ Teknokent'te düzenlenen etkinlikte, eğitim platformu hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Platformla çalışanlarda en hızlı ve etkili şekilde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturulmasının amaçlandığını belirten Oğuzata, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz platformla iş dünyasında İSG bilincinin yerleşmesine katkı sağlayacağız. Teorik bilgiyi sahada güvenli adımlara dönüştürecek olan Let-X İSG Eğitimi, hem çalışana hem de eğitici konumundaki işverene birçok avantaj sağlıyor. Salgınla mücadele ettiğimiz bu dönemde dijital ortamda bire bir İSG eğitimi almak, maliyetleri azaltırken, çalışanlara da toplu eğitim ortamlarından uzak daha güvenli bir platform sunmuş olacak. Eğitim aynı zamanda, toplu eğitim organizasyonunun yarattığı eğitim salonu, ikram, taşıma gibi maliyetleri doğrudan azaltacak ve bu organizasyonlar için bir üretim hattının tamamen durdurulmasını da önleyecek. Çalışanların dönüşümlü eğitim almalarının önünü açacak. Doğru davranışı, risk almadan sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak öğretecek ve olası iş kazaları riskini de düşürecek."

"İş kazalarını minimize etmek istiyoruz"

Let-X İSG Eğitimi'nin yaşayan ve sürekli gelişen bir nitelikte olduğunu ifade eden Oğuzata, şu bilgileri verdi:

"Teorik eğitimi kullanıcı deneyimiyle buluşturan Let-X, bilgiyi davranışa ve deneyime dönüştürmeye katkı sağlarken iş dünyasında uzmanlaşmayı hızlandıracak ve iş kalitesini artıracak. Çalışan, VR ile gerçekçi ve güvenli bir ortamda tehlikeli veya çok tehlikeli durumları deneyimleyerek, gerçek yaşamda benzer durumlarla karşılaştığında hızlı ve doğru aksiyon alabilecek. VR Deneyim Modülü ile öğrenilen bilgiler, gerçekçi çalışma ortamında gerçekçi senaryolarla uygulanabilecek. Uygulama modülleri, iş yaşamında hata payının sıfıra indirilmesinde önemli rol oynayacak. Eğitimler bu platform sayesinde yüzde 95'e kadar daha verimli geçecek, çalışanların dijitalleşmeye yönelik önyargıları da yıkılacak."

Oğuzata, ayrıca VR teknolojisini kullanırken hareket etmeye bağlı olarak sıklıkla görülen baş dönmesi sorununun, kullanılan yeni teknoloji sayesinde ortadan kalktığını belirterek, "Güvenli ve ekonomik bir yolla kanayan bir yara olan iş kazalarını minimize etmek istiyoruz." dedi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İş sağlığı ve güvenliği eğitimi için yerli ve milli platform - Son Dakika


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