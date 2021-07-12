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Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

12.07.2021 19:07
Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi, System.String[]

Vali Mehmet Alpaslan Işık, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Özellikle Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi" (MİSGEP) kapsamında düzenlenen Maden Sektörü İstişare Toplantısına katıldı.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Özellikle Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi" (MİSGEP) kapsamında düzenlenen Maden Sektörü İstişare Toplantısına katıldı.

12 Temmuz 2021 Pazartesi günü Grand Karaman Otelinde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın yanı sıra İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Namık Ak, Karaman Ticaret ve Sanayi Başkanı Gökhan Alkan, İŞKUR İl Müdürü Şevket Sarıkaya, MİSGEP Takım Lideri Gökhan Güler, ilgili kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

MİSGEP tanıtım filminin izlenmesinin ardından MİSGEP Takım Lideri Gökhan Güler'in etkinlik hakkındaki bilgilendirme konuşması ile devam eden toplantıda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya burada yaptığı konuşmada Ülkemizde özellikle madencilik sektöründe iş sağlığı ve güvenliği hakkında toplantıya katılan davetlilere bilgilendirmelerde bulundu.

İş sağlığı ve güvenliğinin ele alındığı böyle bir toplantının ilimizde yapılmasının son derece önemli olduğuna işaret eden Vali Mehmet Alpaslan Işık toplantıda yaptığı konuşmada 2012 yılı itibariyle yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği kanunu ile birlikte ülkemizde maden sektörü dahil tüm sektörler için İş Sağlığı Güvenliği mevzuatının daha proaktif ve risk bazlı bir yapıya dönüştürüldüğünü ve böylelikle Dünya ve AB mevzuatları ile uyumlu bir yasal düzenlemenin ülkemize kazandırıldığını belirtti. Vali Işık, ilimizin madencilik açısından çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirerek bu çalışmaların ve bugün yapılan bu toplantının ilimize çok büyük katkıda bulunacağını söyledi. Vali Işık, Ermenek'te yaşanan facianın üzerinden çok zaman geçmediğini, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak kömür ocaklarında çalışan işçilerden çok yoğun talepler geldiğini belirterek kendilerine ulaşan talepleri Çalışma Bakanlığına ilettiklerini, bölgedeki maden ocaklarında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yapılacak çalışmalar konusunda işverenlerle görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

Konuşmasında, mülki amirler için iş yeri sağlığı ve güvenliğinin toplumun huzuru ve sosyal barışı açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Işık, toplantının başta ilimiz olmak üzere ülkemiz içinde hayırlı olmasını diliyor, katkılarından dolayı başta Sayın Genel Müdürümüze, ekip arkadaşlarına ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum dedi.

İstişare Toplantısının devam eden bölümünde madencilik sektöründe planlama aşamasında İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları, Madencilik ve para cezalarına ilişkin yasal yükümlülükler, maden sektöründe iş kazaları sonrası tazminatlar, sendikalaşma ve faaliyetlerin İSG'ye etkisi, Pnömokonyoz hastalığı ve sonuçları ve İş Kazalarını Önlemenin Maliyeti ve Faydaları ele alınırken toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi. İş Sağlığı ve Güvenliğinin ele alındığı MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantıları, Haziran ve Eylül tarihleri arasında 7 bölgede ve 25 farklı ilde gerçekleştirilecek.

Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Mehmet Alpaslan Işık, Madencilik, Pazartesi, Maden, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


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