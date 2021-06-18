İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Uzunkaya, iş kazalarında yüzde 41,3'lük iyileşme yaşandığı bildirdi - Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunuyla iş kazalarında yüzde 41,3'lük iyileşme yaşandığını ifade etti.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (MTSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin İlinde İş Sağlığı ve Güvenliği Destek ve Rehberlik Sisteminin Geliştirilmesi Projesi'nin açılış toplantısı çevrimiçi yapıldı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Uzunkaya, toplantıdaki konuşmasında, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) tedbirlerinin alınmaması nedeniyle her yıl 2 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiğini belirtti.

Uzunkaya, 2012'de çıkarılan kanun (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu) sonrası iş kazalarında yüzde 41,3'lük iyileşme yaşandığını bildirerek, "Biliyoruz ki, İSG sadece kanun ya da mevzuat çıkmasıyla çözülecek konu değil. Tarafların sahiplenmesi de gerekli. Biz İSG konusundaki pandemik süreci her yıl yaşıyoruz. Başarıya ulaşmak için ülke genelindeki 84 milyon insanın bu alandan sonuç alınabileceğine yönelik aynı heyecanı duyması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Tsvetana Stoycheva da AB'nin, İSG'yi öncelik konular arasına dahil ederek, geçen yıl 20 milyon avro üzerinde finansal destek ve önemli teknik destek sağladığını ifade etti.

Stoycheva, Mersin'de hayata geçirilen projenin partneri olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, proje sayesinde iş yerlerinin daha güvenli hale geleceğini aktardı.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan da İSG'nin, kaliteli ekonominin önemli bir parçası olduğunu, konunun hem insan hayatı hem verimli ve güvenli çalışma hem de işletmelerin üretim güvenliği açısından önemli olduğunu kaydetti.