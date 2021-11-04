İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Uzunkaya: "İş kazalarının yüzde 98'i engellenebilir" - Son Dakika

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, meslek hastalıklarının tamamının, iş kazalarının ise yüzde 98'inin iş sağlığı ve güvenliği tedbirleriyle engellenebileceğini bildirdi.

Uzunkaya, Endüstriyel Toksikoloji Derneği'nce çevrim içi düzenlenen 3. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi'ne katıldı.

Ulusal ve uluslararası konuşmacıların yer aldığı kongrenin, çalışma hayatı ve toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasına katkı sağladığını belirten Uzunkaya, iş sağlığı ve güvenliğinin, çalışanın yanında iş yerini, işvereni ve ülkeyi koruyan önemli bir konu olduğunu söyledi.

Endüstriden ve teknolojiden vazgeçilmeyeceğini ancak insan ve insan sağlığından "asla" vazgeçilemeyeceğini vurgulayan Uzunkaya, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yılda dünya genelinde 5 milyon insan hayatını kaybetti. ILO verilerine göre, iş kazası ve meslek hastalıkları sebebiyle her yıl 3 milyon civarında insan yaşamını yitiriyor. Böyle acı bir tablo ile karşılaşmak zorunda değiliz. Meslek hastalıklarının tümünü, iş kazalarının ise yüzde 98'ini engellemek mümkün. Kovid-19 sürecinde nasıl pandemi ilan edilmişse, iş sağlığı ve güvenliği de aynı hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir konudur."

Kontrol altına alınmayan kimyasallar meslek hastalıklarına yol açıyor

Uzunkaya, sanayi ve teknolojinin gelişimine bağlı olarak kimyasalların üretiminde, tüketiminde ve atık miktarlarında ciddi artış olduğunu belirterek, "Bu artış sürecinde, kimyasallar ile insanlar arasındaki ilişki iyi kontrol altına alınamadığında sağlığı olumsuz etkileyen hususlar yaşanıyor. İş yerlerinin ve çalışların kimyasallara maruz kalması sonucunda istenmeye sağlık sorunları nedeniyle ciddi meslek hastalıkları ortaya çıkıyor. Bu durumdan kaynaklı meslek hastalıklarının yaşamaması için bu kongrenin ve katılımcıların önemli katkıları olacaktır." dedi.

Endüstriyel Toksikoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Engin Tutkun'un moderatorlüğündeki kongreye, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Osman Coşkun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (ÇASGEM) Başkanı Kenan Yavuz, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Serdar Şardan ve ilgililer katıldı.