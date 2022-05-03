İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası - Son Dakika
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İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası

03.05.2022 15:04
İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, tüm emekçilere, iş sağlığı ve güvenliğinin tüm yönleriyle eksiksiz yerine getirildiği çalışma şartlarında sağlıklı ve güvenli yaşam sağlama mücadelelerini sürdürdüklerini bildirdi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, tüm emekçilere, iş sağlığı ve güvenliğinin tüm yönleriyle eksiksiz yerine getirildiği çalışma şartlarında sağlıklı ve güvenli yaşam sağlama mücadelelerini sürdürdüklerini bildirdi.

Yeşil, yayımladığı mesajında, Türkiye'de, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin artırılması amacıyla 4-10 Mayıs'ın İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak kabul edildiğini anımsattı.

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ana amacının çalışanları korumak olduğunu vurgulayan Yeşil, "Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak ruh ve beden bütünlüklerinin sağlanması amaçlanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin eksiksiz alınması, bir iş yerinde üretim güvenliğinin sağlanmasını da beraberinde getirir ve verimi artırır." ifadelerini kullandı.

Yeşil, iş sağlığı ve güvenliğinde öncelikli amacın insana yakışır çalışma ve yaşama şartlarını oluşturmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) çalışmaları kapsamında, işçi-işveren-hükümet üçlüsü tarafından geliştirilen ve yüksek koruma düzeyi içeren standartlardan birisi de iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgilidir. İş yerlerinde gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınarak iş kazalarının azaltılması ve tüm işçilerin sağlığının korunması temel hedeftir. Maden ve MTA işçileri olarak dünyanın en zor ve riskli iş kolunda, yerin yüzlerce metre altında, atölyelerde, sondajlarda, maden sahalarında alın teri dökerek ülkemize hizmet ediyoruz. GMİS olarak tüm emekçilere, iş sağlığı ve güvenliğinin tüm yönleriyle eksiksiz yerine getirildiği çalışma şartlarında sağlıklı ve güvenli yaşam sağlama mücadelemizi sürdürüyoruz."

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Türkiye, Mayıs, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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