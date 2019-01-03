Son Dakika Haberleri: İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlk Yardım" Seminerleri

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlk Yardım" Seminerleri

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, personeline yönelik "İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlk Yardım" seminerleri düzenledi.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlk Yardım
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, personeline yönelik "İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlk Yardım" seminerleri düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 2 bin 300 personel için başlatılan seminerler periyodik olarak devam edecek.

İnsan Kaynakları ve Personel Müdürlüğü'nün koordine ettiği seminerlerde meslek hastalıklarının sebepleri, ilk yardım, çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, yangın ve yangından korunma, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik tehlikeleri ve önlemleri gibi konularda bilgiler veriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:44 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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