Son Dakika Haberleri: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplandı
Son Dakika Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplandı - Son Dakika

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplandı

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 5 bin 200 çalışanının iş güvenliğini sağlamak için önlemler alıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplandı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 5 bin 200 çalışanının iş güvenliğini sağlamak için önlemler alıyor.


Malatya Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu olağan toplantısı, ilgili şube müdürlerinin katılımı ile Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Nacar Başkanlığında düzenlendi. Fırat Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı öncesinde kısa bir açılış konuşması yapan Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Nacar, Büyükşehir Belediyesi olarak çalışanlara sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarını hazırlamakla yükümlü olduklarını ifade etti.


Nacar, "İş sağlığı ve güvenliği çok önemli konular. Büyükşehir Belediyesinin iştirakleri ile birlikte 5 bin 200 çalışanı bulunan büyük bir aileyiz. Arkadaşlarımızın çalışma ortamlarından, iş sağlığı ve güvenliklerinden birebir sorumluyuz. Bir insanı kurtaran bütün insanlığı kurtarmıştır, bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüştür düsturundan hareketle arkadaşlarımıza güvenli çalışma ortamları sağlamak için ilgili arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz" dedi.


İş kazalarının ve olası can kayıplarının önüne geçmek için gerekli tedbirlerin alınmasının gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Nacar, "Hiçbir çalışanımızın burnunun dahi kanamasını istemeyiz. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu olarak bu görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.


Açılış konuşmasının ardından katılımcılara İş Sağlığı ve Güvenliği konularında slayt eşliğinde İş Sağlığı Uzmanı İsmail Özbey tarafından sunum yapıldı. Toplantıda, tüm birimlerde çalışma ortamlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından iyileştirilmesi, muhtemel iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgiler aktarıldı. - MALATYA

Sekreter, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 19:55:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]