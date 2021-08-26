Üye Girişi
ZONGULDAK - İş sağlığı ve güvenliği maden işçilerine tiyatro oyunuyla anlatılıyor - Son Dakika

ZONGULDAK - İş sağlığı ve güvenliği maden işçilerine tiyatro oyunuyla anlatılıyor

26.08.2021 16:29

Maden çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığını artırmak amacıyla hazırlanan, "Güven Usta ile Vardiya Öyküleri" interaktif tiyatro oyunu, Zonguldak'ta maden çalışanlarıyla buluştu.

Maden çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığını artırmak amacıyla hazırlanan, "Güven Usta ile Vardiya Öyküleri" interaktif tiyatro oyunu, Zonguldak'ta maden çalışanlarıyla buluştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce (İSGGM) yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliği Projesi'nin (MİSGEP) "Drama Yoluyla İnteraktif Eğitim Seminerleri" faaliyeti altında hazırlanan 8 bölümlük oyun, 26-28 Ağustos tarihlerinde Zonguldak'ta maden işçileri için sahneleniyor.

Oyunla maden çalışanlarında iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının geliştirilmesi, iletişimin ve iş birliğinin teşvik edilmesi ile takım ruhunun oluşturulması amaçlanıyor.

Drama tekniğiyle hayata geçirilen tiyatro oyunu, iş sağlığı güvenliği alanındaki işe başlama eğitimi, kişisel koruyucu donanım, tahkimat, iş kazalarını önleme, çalışanın psikolojik durumu, haklar, çalışan temsilcisi, tahlisiye ve iletişim gibi farklı temaları içeren 8 bölümden oluşuyor. Her bölümün sonunda ise seyircilerin katkıları ve düşünceleri alınıyor.

30 kentte, 60'a yakın oyunla 10 bin maden çalışanına ulaşmayı hedefleyen tiyatro oyunu, 12 ilde 28 kez sahnelendi. Oyunun bir sonraki durağı ise Bolu olacak.

"Madencilerin sağlığını, güvenliği korumak bizim için ayrı bir önemli"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Sakine Ovacıllı, AA muhabirine, Zonguldak'ın uzun yıllardır ülke için enerji üreten bir kent olduğunu söyledi.

Madencilerin kendileri için kıymetli olduğunu vurgulayan Ovacıllı, şunları dile getirdi:

"Onların sağlığını, güvenliği korumak bu açıdan bizim için ayrı bir önemli. Bununla birlikte bu tiyatro etkinliğimizle madenlerin yoğun olduğu ve çok çalışıldığı 30 kente odaklandık. Çok olumlu dönüşler alıyoruz çünkü kendilerinin içinde bulunduğu bir sahne karşılarında. Buradaki oyuncularla çok güzel bağ kurabiliyorlar, yaşadıkları sıkıntıları anlatabiliyorlar. Birbirlerinin güvenliği için orada varlar. Gerçekten güvenlik onlarla başlıyor. Bizler de, 'Onlar neredeyse bizlerde oradayız.' diyerek onların yanındayız."

Oyuncu Tanzer Hacıraifoğlu da madencileri eğlendirebilmek ve onlara madenlerle ilgili bildiklerini hatırlatmak istediklerini anlatarak, "Böyle daha akılda kalıcı, katılımcı olacağı düşünüldü. Madenciler de bu durumdan memnun olduklarını bizlere söylüyorlar. Oyunlarımız arasında interaktif kısımlar var. Onlara iletişime geçip, geri dönüşüm olarak sağlıklı, iyi veriler aldığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Maden işçisi Yılmaz Şık ise eğlenme ve bilgilenme imkanı bulduklarını aktararak, "Bilgilendirmeler sayesinde en azından kazalar önlenebilir. Eğitilmek her zaman iyidir. Bu tür etkinlikler bizim için çok güzel oluyor." dedi.

ZONGULDAK - İş sağlığı ve güvenliği maden işçilerine tiyatro oyunuyla anlatılıyor
ZONGULDAK - İş sağlığı ve güvenliği maden işçilerine tiyatro oyunuyla anlatılıyor
ZONGULDAK - İş sağlığı ve güvenliği maden işçilerine tiyatro oyunuyla anlatılıyor
ZONGULDAK - İş sağlığı ve güvenliği maden işçilerine tiyatro oyunuyla anlatılıyor
ZONGULDAK - İş sağlığı ve güvenliği maden işçilerine tiyatro oyunuyla anlatılıyor
ZONGULDAK - İş sağlığı ve güvenliği maden işçilerine tiyatro oyunuyla anlatılıyor
ZONGULDAK - İş sağlığı ve güvenliği maden işçilerine tiyatro oyunuyla anlatılıyor
ZONGULDAK - İş sağlığı ve güvenliği maden işçilerine tiyatro oyunuyla anlatılıyor
ZONGULDAK - İş sağlığı ve güvenliği maden işçilerine tiyatro oyunuyla anlatılıyor

Zonguldak, oyunlar, Tiyatro, Maden, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ZONGULDAK - İş sağlığı ve güvenliği maden işçilerine tiyatro oyunuyla anlatılıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi 18:07 Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi Servet değerindeki 1,5 milyonluk lüks otomobil yarım saatte küle döndü 17:43 Servet değerindeki 1,5 milyonluk lüks otomobil yarım saatte küle döndü Patlamanın yaşandığı Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler geldi 17:35 Patlamanın yaşandığı Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler geldi
Sarı-lacivertlilerde lisansı çıkarılmayan Zanka, çok yakında Royal Antwerp'e transfer olabilir 17:04 Sarı-lacivertlilerde lisansı çıkarılmayan Zanka, çok yakında Royal Antwerp'e transfer olabilir Acı haberi jandarma verdi! Otomobil sürücüsünün ailesi, kazayı telefonda öğrendi 16:11 Acı haberi jandarma verdi! Otomobil sürücüsünün ailesi, kazayı telefonda öğrendi Damadın arkadaşlarından 16:04 Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme
İYİ Parti lideri Meral Akşer'e gösterilen faturadaki KDV tutarı şaşırttı 15:41 İYİ Parti lideri Meral Akşer'e gösterilen faturadaki KDV tutarı şaşırttı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı 15:24 Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı

Son Dakika Haberleri
18:05 Gigi Becali'ye Galatasaray'ın Popescu'ya olan ilgisi soruldu, "15 milyona bile satmam" dedi
18:03 Son Dakika! Altının kilogramı 480 bin liraya düştü
17:40 Pereira'dan sürpriz savunma tercihi! İşte Helsinki-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
17:34 Patlamanın yaşandığı Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler geldi
17:25 Sarı-Kırmızılılar, Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'i Kasımpaşa'ya önerdi
17:23 Son Dakika: Kabil Havalimanı'ndaki patlamayla ilgili MSB'den açıklama: İki patlama oldu, birliğimizde herhangi bir zayiat yok
17:03 Sarı-lacivertlilerde lisansı çıkarılmayan Zanka, çok yakında Royal Antwerp'e transfer olabilir
16:58 Son Dakika: Kabil Havalimanı yakınlarında patlama yaşandı
16:44 Son Dakika! YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar açıkladı: Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak
16:35 Son Dakika: İtalya'ya ait askeri uçağa Kabil'den kalktığı sırada ateş açıldı! İçerde siviller var
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan, PFDK'ya sevk edilmesi sonrası çarpıcı rest! Savunma vermeyecek Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan, PFDK'ya sevk edilmesi sonrası çarpıcı rest! Savunma vermeyecek         
18:26
Gigi Becali'ye Galatasaray'ın Popescu'ya olan ilgisi soruldu, Gigi Becali'ye Galatasaray'ın Popescu'ya olan ilgisi soruldu, "15 milyona bile satmam" dedi         
18:05
Pereira'dan sürpriz savunma tercihi! İşte Helsinki-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler Pereira'dan sürpriz savunma tercihi! İşte Helsinki-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler         
17:41
Sarı-Kırmızılılar, Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'i Kasımpaşa'ya önerdi Sarı-Kırmızılılar, Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'i Kasımpaşa'ya önerdi         
17:26
Son Dakika: Kabil Havalimanı yakınlarında patlama yaşandı Son Dakika: Kabil Havalimanı yakınlarında patlama yaşandı         
16:58
Kısa süre önce ayrılan Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barıştı Kısa süre önce ayrılan Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barıştı         
16:11
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester City ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı Son Dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester City ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı         
15:59
Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı         
15:37
Hindistan'da 23 yaşındaki öğrenciye toplu tecavüz edilmesi ülkede infial yarattı Hindistan'da 23 yaşındaki öğrenciye toplu tecavüz edilmesi ülkede infial yarattı         
15:16
Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı         
13:48
Diyanet Diyanet "Midye helal mi haram mı?" tartışmalarına fetva ile cevap verdi         
12:39
Eylül Yağlıkara cinayetinde 15 yıl hapis cezasına çarptırılan anne beraat etti Eylül Yağlıkara cinayetinde 15 yıl hapis cezasına çarptırılan anne beraat etti         
11:46
Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı         
11:17
ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi         
11:08
"Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı         
10:50
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı         
10:04
Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2021 18:31:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ZONGULDAK - İş sağlığı ve güvenliği maden işçilerine tiyatro oyunuyla anlatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement