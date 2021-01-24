İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? - Son Dakika

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

24.01.2021 02:01

Özne Akademi Genel Müdürü Çağatay Özcan, iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesinin nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgi verdi.

Özne Akademi

Genel Müdürü Çağatay Özcan, iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesinin

nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgi verdi.

İş yeri

hekiminin, neyin risk olabileceğini ve nelerin değerlendirilmesi gerektiğini

bildiğini belirten Özcan, yeni çıkan kanuna göre, risk değerlendirmesinde

çalışan görüşünün önem kazandığını söyledi.

Özcan, risk

değerlendirmesinin toplantı yapılarak olmayacağını, çalışanın görüşünün

alınması gerektiğini söyleyerek firmanın içindeki riskleri çalışanların daha

iyi bileceğini vurguladı. Teknik açıdan donanımlı bir raporun, firmanın koşullarıyla uyuşmaması

halinde bir işe yaramadığını ve bu nedenle firmanın şartlarına göre rapor

hazırlanması

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Sektörel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Wise.tv

Son Dakika Ekonomi İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? - Son Dakika Ekonomi


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