İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Özne Akademi
Genel Müdürü Çağatay Özcan, iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesinin
nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgi verdi.
İş yeri
hekiminin, neyin risk olabileceğini ve nelerin değerlendirilmesi gerektiğini
bildiğini belirten Özcan, yeni çıkan kanuna göre, risk değerlendirmesinde
çalışan görüşünün önem kazandığını söyledi.
Özcan, risk
değerlendirmesinin toplantı yapılarak olmayacağını, çalışanın görüşünün
alınması gerektiğini söyleyerek firmanın içindeki riskleri çalışanların daha
iyi bileceğini vurguladı. Teknik açıdan donanımlı bir raporun, firmanın koşullarıyla uyuşmaması
halinde bir işe yaramadığını ve bu nedenle firmanın şartlarına göre rapor
hazırlanması
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