İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Özne Akademi Genel Müdürü Çağatay Özcan, iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesinin nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgi verdi.

Özne Akademi Genel Müdürü Çağatay Özcan, iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesinin nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgi verdi. İş yeri hekiminin, neyin risk olabileceğini ve nelerin değerlendirilmesi gerektiğini bildiğini belirten Özcan, yeni çıkan kanuna göre, risk değerlendirmesinde çalışan görüşünün önem kazandığını söyledi. Özcan, risk değerlendirmesinin toplantı yapılarak olmayacağını, çalışanın görüşünün alınması gerektiğini söyleyerek firmanın içindeki riskleri çalışanların daha iyi bileceğini vurguladı. Teknik açıdan donanımlı bir raporun, firmanın koşullarıyla uyuşmaması halinde bir işe yaramadığını ve bu nedenle firmanın şartlarına göre rapor hazırlanması

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