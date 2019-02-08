Son Dakika Haberleri: İş Sağlığı ve Güvenlik Harcamalarına Hibe Desteği

İş Sağlığı ve Güvenlik Harcamalarına Hibe Desteği

1 saat önce

Tokat'ta iş sağlığı ve güvenliği sektöründe hizmet veren işletmelerin temsilcilerine hibe programları ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İş Sağlığı ve Güvenlik Harcamalarına Hibe Desteği, System.String[]
Tokat'ta iş sağlığı ve güvenliği sektöründe hizmet veren işletmelerin temsilcilerine hibe programları ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Resul Çam tarafından verilen bilgilendirmeler kapsamında, özellikle Tokat ve bölgesinde faaliyet gösteren firmaların üzerindeki iş yükü ve maliyet giderlerini azaltmaya yönelik gelişmelerden bahsedildi. Organize Sanayi Bölgelerindeki firmaların iş sağlığı ve güvenliği programlarına alabilecekleri hibelerden faydalanmasına yönelik topyekun bir çalışma başlattıklarını söyleyen TSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Resul Çam: "Tokat TSO olarak bölgemizde faaliyet gösteren bütün Ortak Sağlık Güvenliği Birimi (OSGB) firmalarını bir araya getirmek istedik. OSB'de faaliyet gösteren çok tehlikeli sınıfa ait işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği harcamalarında hibe desteklerinden de yararlanabileceğine dair yeni bilgileri firma temsilcilerimizle paylaştık. Böylece Tokat'taki bu sınıfa dahil firmalarımızın alacakları güvenlik önlemleri doğrultusunda yapacakları harcamaları ortadan kaldırabileceğiz. Sanayi-STK işbirliğini daha da işler hale getireceğine inandığımız bu çalışma ile firmalarımız bir çok maliyetten kurtulacak" şeklinde konuştu.

Öte yandan benzer toplantıların direkt olarak firma yetkililerinin de katılacağı organizasyonlarla çoğaltılacağı bilgisi verildi. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:45 Kaynak: İHA

Ekonomi
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