Son Dakika Haberleri: İş sahibi olabilmek için sıraya girdiler...İŞKUR önünde oluşan uzun kuyruk havadan görüntülendi
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İş sahibi olabilmek için sıraya girdiler...İŞKUR önünde oluşan uzun kuyruk havadan görüntülendi

1 saat önce

İş sahibi olabilmek için sıraya girdiler.

İş sahibi olabilmek için sıraya girdiler... İŞKUR önünde oluşan uzun kuyruk havadan görüntülendi

Okullara personel alınacağını duyanlar İŞKUR önünde uzun kuyruklar oluşturdu

BURSA - Bursa'da 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında il genelindeki okullarda çalıştırılmak üzere personel alınacağını duyan vatandaşlar, İŞKUR İl Müdürlüğü önünde kuyruk oluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 1 yıl boyunca istihdam edilmek üzere geçici 2 bin personel alacağını duyurmasının ardından İŞKUR İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluştu. Daha mesai saati başlamadan İŞKUR önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, iş umuduyla girdikleri sırada saatlerce bekledi. Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı olan emekli ve malul aylığı almayan bütün işsizlerin müracaat edebildiği TYP programından faydalanmak için çok sayıda kişi başvuru yaptı.

İş sahibi olabilmek için sıraya girdiler...İŞKUR önünde oluşan uzun kuyruk havadan görüntülendi

Bursa, İŞKUR, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:24 Kaynak: İHA
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2 bin geçici personel alınacağını duyan İŞKUR binasının önüne koştu
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