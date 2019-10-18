İş Sanat 20. sezonun 'Parlayan Yıldızlar'ını seçti

"Parlayan Yıldızlar" serisinde konser vermek üzere belirlenen genç müzisyenlerin isimleri şöyle: Salih Haşim Aktaş, Ecmel Neva Bildik, Ece Canay, Zuhal Erdin, Ebubekir Ferhat Güneri, Beliz Güney, Alpay Jan İnkılap, Sezin Ege Kabaklı, Doğa Karahan, Selin Özer, Deniz Su Polat, Elif Spor, Derin Şensoy, İlke Işı Tuncer.

Parlayan Yıldızlar, ülkemizde müzisyenlerin yetişmesine katkı sağlamak, yetenekli gençlere konser verme imkânı ve sahne deneyimi kazanma şansı vermek üzere hayata geçirildi. İş Sanat'a yeni sezon Parlayan Yıldızlar seçmeleri için 10-21 yaşları arasında 70 müzisyen başvuruda bulundu, bunların 61'i seçmelere katıldı. Adayların 17'si piyano, 14'ü keman, 8'i viyola, 4'ü kontrbas, 4'ü flüt, 4'ü çello, 3'ü klarinet, 2'si arp çaldı. Obua, fagot, trombon, trompet ve saksofon çalan birer sanatçı da vardı.

Gösterilen ilgi ve katılımcıların üstün yetenekleri göz önüne alınarak, her yıl seçilen Parlayan Yıldız sayısı bu sene artırıldı ve 12'den 14'e çıkartıldı. İş Sanat'ın 20. konser sezonunun Parlayan Yıldızları, Milli Reasürans Salonu'nda yapılacak yedi konserde performans sergileyecek. Konser serisi sonlandığında, bu sezonun en parlak yıldızlarına, İş Sanat'ın erken yaşta hayata veda eden sanat yönetmeni Meriç Soylu'nun ailesi tarafından geçen yıllarda olduğu gibi "Meriç Soylu Ödülü" verilecek.

20. sezonda, Parlayan Yıldızlar serisinin ilk konseri, 18 Kasım 2019 Pazartesi akşamı saat 20.30'da Millî Reasürans Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.