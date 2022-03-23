İş Sanat, Dünya Tiyatro Günü'nü "Tartuffe" ile kutlayacak - Son Dakika
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İş Sanat, Dünya Tiyatro Günü'nü "Tartuffe" ile kutlayacak

23.03.2022 15:45
İş Sanat, Dünya Tiyatro Günü'nü "Tartuffe" ile kutlayacak

İş Sanat'ın "Provadan İzle" serisi kapsamında Fransız oyun yazarı Moliere'in "Tartuffe" eseri sahnelenecek.

İş Sanat'ın "Provadan İzle" serisi kapsamında Fransız oyun yazarı Moliere'in "Tartuffe" eseri sahnelenecek.

Önemli tiyatro eserlerinin bir masa etrafında, okuma provası düzeninde seyircilere sunulduğu seride, "Tartuffe" oyununun ilk gösterimi, Dünya Tiyatro Günü olarak kutlanan 27 Mart'ta 20.30'da İş Sanat'ın YouTube kanalında yayınlanacak.

Moliere'in 17. yüzyılda kaleme aldığı oyunda, zengin bir ailenin evine yerleşen ve türlü oyunlarla yavaş yavaş evin yönetimini ele geçiren Tartuffe'in, ailenin başına açtığı işler mizahi bir dille anlatılıyor.

Yiğit Sertdemir'in yönetmenliğini üstlendiği oyunda, Murat Kapu, Ayşe Demirel, Yiğit Sertdemir, Sinem Öcalır, Meriç Rakalar, Ceyda Akel, İbrahim Arıcı, Tuğra Can Bıçak, Gülhan Kadim, Ayşegül Uraz ile İlayda Ulcaylı rol alıyor.

Eser, ilk gösterim tarihinden itibaren İş Sanat'ın YouTube kanalında ücretsiz izlenebilecek.

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Dünya Tiyatro Günü, Moliere, Tiyatro, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İş Sanat, Dünya Tiyatro Günü'nü 'Tartuffe' ile kutlayacak - Son Dakika


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