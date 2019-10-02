İş Sanat'ın 20. konser sezonu 14 Kasım'da başlıyor

İş Sanat, bu yıl 20. konser sezonunda Türkiye'den ve yurt dışından birçok önemli sanatçıyı ağırlayacak.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın açılış konseriyle 14 Kasım'da başlayacak yeni sezonun lansmanı, Radisson Blu Bosphorus Hotel'de gerçekleştirildi.

Gecenin açılış konuşmasını yapan İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, İş Sanat'ın bu seneki konser sezonuyla 20. yaşını kutladığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl dolu dolu bir programla karşınızdaydık. Umarız yeni yaşımızın verdiği mutlulukla hazırlandığımız bu sezon da sanatseverlerin beğeneceğini umduğumuz renkli bir programla birlikte olacağız." dedi.

Sezon sergilerden "Kibele'nin Hafızası" ile başlıyor

Geçen yıl 20 ülkeden 461 sanatçıyı ve 42 etkinliği sanatseverlerle buluşturduklarını hatırlatan Üreten, yeni konser sezonun başlangıcında "Kibele'nin Hafızası" başlıklı karma sergiyi, Kibele Sanat Galerisi'nde açacaklarını söyledi.

Üreten, Ankara'da bu yıl açılan Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacağına da işaret ederek, "Ankara Sanat Galerimizde ise yeni dönemi 'Nazım'a Yolculuk' sergimizle karşıladık. Sene sonunda biteceğini duyurduğumuz İstiklal Sergimizi ise gördüğü büyük ilgi nedeniyle hem Ankara'da hem de İstanbul'da uzatma kararı aldık. Sanatın hayatımızı renklendireceği bir sezon olmasını diliyorum." diye konuştu.

Sanat Yönetmeni Defne Turaç ise İş Sanat'ın 20. konser sezonu için özenli bir hazırlık süreci geçirdiklerine dikkati çekerek, "Müzik dünyasının yakından takip ettiği orkestra ve solistler, ülkemizin değerli sanatçılarının İş Sanat için hazırladığı özel projeler, dans gösterileri, şiir dinletileri ve çocuk oyunları ile yine geniş seyirci kitlesine hitap eden bir sezona ev sahipliği yapacağız." ifadelerini kullandı.

Açılış konseriyle birlikte "Europa Galante", "Camerata Royal Concertgebouw", "Orchestra Royal de Chambre de Wallonie" ve "Mahler Oda Orkestrası" gibi önde gelen orkestraların yer alacağını kaydeden Turaç, şöyle konuştu:

"Bu sezon önemli konserlerden birinde Berlin Filarmoni Orkestrası'nın solo kornisti Stefan Dohr'u dinleyeceğiz. Ayrıca sanatçılarımızın yabancı sanatçı ve orkestralarda sahnemizde buluşmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu etkinliklerden bir tanesinde Gürcistanlı şef Djansug Kakhidze tarafından kurulan Tiflis Senfoni Orkestrası, flüt virtüözü Şefika Kutluer'e eşlik edecek."

Caz akşamlarında İtalya ve Küba melodileri

Turaç, caz ve dünya müziği seçkisinde İtalya ve Küba melodileri bulunduğunun altını çizerek, "Kübalı besteci ve piyanist Omar Sosa, caz trompetçisi Paolo Fresu, Hint perküsyonist Trilok Gurtu, China Moses, bas gitarist Richard Bona, Kübalı besteci ve caz piyanisti Alfredo Rodriguez ve 'cep kraliçesi' lakaplı davulcu Taylor Gordon gibi sanatçılar caz müziğinde sahne alacak sanatçılarımızdan olacak. Dünya müziğinde ise Gambia asıllı İngiliz müzisyen Sona Jobarteh Türkiye'deki dinleyicisiyle ilk defa buluşacak." dedi.

Portekizli gitarist ve şarkıcı Antonio Zambujo'un ocak ayında müzikseverlerle buluşacağını ifade eden Turaç, "No Treasure But Hope" adlı yeni albüm turnesi kapsamında Tindersticks'in, 15 Şubat akşamı İş Kuleleri Salonu'nda konser vereceğini aktardı.

"İkinci Bahar"da Özdemir Erdoğan

Defne Turaç, yerli projelerin bu sene de programda yer aldığına değinerek, "İkinci Bahar etkinliği kapsamında unutulmaz besteleriyle Türkiye'de müziğin usta isimleri arasında yer alan müzisyen, söz yazarı ve besteci Özdemir Erdoğan yer alırken arabesk fantezi müziğinin öncülerinden Ümit Besen ve rock müziğin duayenlerinden aynı zamanda Anadolu müziğinin önemli temsilcilerinden Cahit Berkay İş Kuleleri Salonu'nda sevenleriyle buluşacak." diye konuştu.

Klasik müzikten caza, dünya müziğinden dans gösterilerine, yerli projelerden şiir dinletilerine ve çocuk oyunlarına uzanan pek çok etkinliğin yer alacağı program, yedi ay boyunca devam edecek.

20. sezon etkinliklerinin biletleri ise 8 Ekim'de satışa çıkacak.