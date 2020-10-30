İş Sanat'ın 21. sezonu 5 Kasım'da başlıyor - Son Dakika

İş Sanat'ın dijital platformlardan paylaşacağı yeni konser ve etkinliklerden oluşan 21. sezonu, 5 Kasım'da başlayacak.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda klasik müzik konserleri, yerli projeler, hikaye ve şiir dinletilerinin yanı sıra masal tiyatrosu, tiyatro okumaları ve sanal sergiler düzenlenecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak İş Kuleleri Salonunda gerçekleşecek kayıtların tamamı İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından ücretsiz izlenebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, salgının "yeni normal" şartlarının pek çok alanı zorluklarla karşı karşıya bıraktığını söyledi.

"Hep birlikte sanatla moral bulduk"

Sürecin beraberinde getirdiği tedbir ve zorunlulukların herkesi etkilediğini dile getiren Üreten, şunları kaydetti:

"Biz de İş Sanat olarak, 11 Mart'taki Richard Bona-Alfredo Rodriguez konserinin ardından pandemi nedeniyle konser salonunu, sanat galerileri ve müzelerimizi sanatseverlere kapatma kararı aldık. Hızlı bir inisiyatif ile 18 Mart gününden itibaren etkinliklerimizi sosyal medya hesaplarımıza taşıdık. Türkiye'den ve dünyadan sanatçılarla iş birliğine giderek 'Evde Sanat Zamanı' başlığıyla mayıs sonuna kadar devam eden bir yayın modeline geçtik. 75 günde, hazırladığımız 400'ü aşkın içeriği dijital platformlar üzerinden sunduk. Gördüğümüz ilgi, pandeminin sıkıntıları içerisinde en büyük sevincimiz oldu. Ülkemizin dört bir köşesinden sanatseverlerle buluştuk, hep birlikte sanatla moral bulduk. Yeni sezonumuzda dönemin beraberinde getirdiği zorluklarla mücadelede dayanışmanın önemini dikkate alarak ülkemizin sanatçılarından oluşan bir program yapmayı tercih ettik."

Yeni sezonun da dijital olarak devam edeceğini, konser ve etkinliklerin İş Kuleleri Salonunda kaydedileceğini belirten Sanat Yönetmeni Defne Turaç ise "Önceki sezonların heyecanı ve özeniyle hazırladığımız yeni programımızda klasik müzikten caz konserlerine, edebiyat etkinliklerinden, Türk halk ve Türk sanat müziğine uzanan zengin bir içeriği sanatseverlerin beğenisine sunacağız. Yayın günlerini aylık olarak duyuracağız." ifadesini kullandı.

Yeni sezon 5 Kasım'da başlıyor

İş Sanat, 21. sezonunu besteci ve orkestra şefi Serdar Yalçın yönetiminde, çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerden oluşan İstanbul Ensemble konseri ile 5 Kasım'da saat 20.30'da başlatıyor.

Hakan Şensoy'un yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası konseri ise İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde 12 Kasım'da yapılacak.

Genç çellist Poyraz Baltacıgil, 16 Kasım akşamı piyanist Barış Büyükyıldırım eşliğinde bir resital verecek. Sezon boyunca Iraz Yıldız, Demirhan Gökbudak, Ferhat Can Büyük gibi genç sanatçılar bu seride yer alacak.

Ünlü tenor Murat Karahan ile orkestra şefi Erol Erdinç yönetimindeki Limak Filarmoni Orkestrası, Ozan Musluoğlu'nun ana akım cazdan modern parçalara uzanan zengin bir repertuvara sahip olan "Genedos" caz projesi de müzikseverlerle buluşacak.

Coşkun Karademir ve Buray, birlikte konser verecek

Türk halk müziğinin yeni nesil sanatçılarından Coşkun Karademir ve pop müziğin sevilen sesi Buray, İş Sanat'a özel hazırladıkları bir konserle kasım ayının konukları olacak.

Melihat Gülses, Derya ve Dilek Türkan, Zeynep Halvaşi'nin de arasında bulunduğu isimler özel projelerle İş Sanat sosyal medya hesaplarından sezon boyunca izlenebilecek.

İş Sanat'ın gelenekselleşen şiir ve hikaye dinletileri de dijital platformlardan devam edecek. Atilla Birkiye'nin hazırladığı, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyarladığı Türk edebiyatının usta kalemlerinin eserlerinin yer aldığı dinleti serisi Sait Faik Abasıyanık hikayeleriyle 9 Kasım'da çevrim içi olarak başlayacak.

Okuma Tiyatrosu da yeni eser ve oyuncularla birlikte 21. sezonda yer alacak. Shakespeare'in ünlü eseri "Romeo ve Juliet" ile başlayacak Okuma Tiyatrosu, "12. Gece", "Othello" ve Anton Çehov'un "Üç Kızkardeş" eserlerinden okunacak bölümlerle sürecek.

"İş Sanat Masal Tiyatrosu", Lerzan Pamir'in yönetmenliğinde oyuncular Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın'ın canlandıracağı "Kırmızı Başlıklı Kız", "Prenses ve Bezelye Tanesi", "Hansel ve Gretel", "Çizmeli Kedi" ve "Karlar Kraliçesi" gibi klasik dünya masallarıyla sezon boyunca çocuklarla birlikte olacak.

İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından ücretsiz izlenebilecek konser ve dinletiler 20.30'da, çocuk etkinlikleri ise 15.00'te yayında olacak.