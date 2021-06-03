İş Sanat'ın 21. sezonunda 561 sanatçı çevrim içi sevenleriyle buluştu - Son Dakika

İş Sanat'ın 5 Kasım'da başlattığı "Dayanışma ve Umut Sezonu", Serdar Yalçın yönetimindeki İstanbul Ensemble konseriyle tamamlandı.

Sanatın farklı dallarında gerçekleştirdiği etkinliklerle her yaş grubuna ve farklı beğenilere hitap etmeye gayret eden İş Sanat, 21. sezonunu sanatçılar ve sektörün emekçileriyle birlikte gerçekleştirdi.

Usta isimlerin yanında genç sanatçılara da sahnesinde yer veren İş Sanat, salgın tedbirleri nedeniyle kültür sanat hayatının içerisinde fiziksel olarak bulunamayan sanatseverlere 7 ay boyunca tamamı çevrim içi ve ücretsiz 250 içerik sundu.

İş Sanat'ın 561 sanatçı ve 100'e yakın sahne arkası personelin iş birliğinde hazırladığı içerikler, 35 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

Sezonu değerlendiren İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, "Konser salonumuzda, galerilerimizde, müzelerimizde fiziksel buluşmaya elverecek bir program yapmanın imkansızlığı nedeniyle buruk duygularla başladığımız bu sezonda hiç beklemediğimiz yepyeni ufuklar keşfettik. Birlikte olduğumuz konserleri, beraber şarkı söylemeyi, alkış seslerini çok özledik ama çevrim içinde de hayallerimizin ötesinde bir katılıma ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

"Dayanışma ve Umut Sezonu"

İş Sanat, çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerin oluşturduğu İstanbul Ensemble konseri ile başlayan sezonunda genç müzisyenlerden oda müziği topluluklarına, vokal müzikten orkestralara 17 klasik müzik konserini müzikseverlerle buluşturdu.

Sezonun kapanış konserini ise Serdar Yalçın yönetimindeki İstanbul Ensemble gerçekleştirdi. Klasik müzik konserlerinin yanı sıra Türk halk ve Türk sanat müziği, caz, pop ve alternatif müzik alanında 32 konseri de YouTube kanalından ve internet sitesinden yayınladı.

Sezon hakkında bilgi veren İş Sanat Sanat Yönetmeni Defne Turaç, "Bir yılı aşkın süredir yaşadığımız pandeminin zorlu şartlarında 'Dayanışma ve Umut' diyerek başladığımız 21. sezonumuz, ülkemiz sanatçılarının iş birliğiyle büyüyerek milyonlarca sanatsevere ulaştı. İş Sanat çalışanlarının yanı sıra müzisyeninden tiyatro sanatçısına, teknik ekiplerden menajerlere, ajans çalışanlarından tasarımcılara bine yakın insan sanatsal üretimin devamı ve sanatseverlerle buluşması için emek verdi. 7 ay boyunca aynı heyecanla sürdürdüğümüz bu sezonu her zaman gururla hatırlayacağım." ifadelerini kullandı.

Okuma Tiyatrosu sezon boyunca izleyicilerle buluştu

İş Sanat'ın geleneksel şiir ve hikaye dinletilerinin yeni örnekleri de sezonda yerini alırken, İş Sanat Okuma Tiyatrosu sezon boyunca seyircilerin beğenisine sunuldu.

Hayata geçirilen Provadan İzle ve Yazarının Sesinden projeleri de izleyiciden ilgi görerek toplam 7 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı.

İş Sanat Masal Tiyatrosu kapsamında, Lerzan Pamir yönetiminde Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın'ın canlandırdığı masallar 28 hafta boyunca çocukları ve masal seven büyükleri bir araya getirdi. Çocuk atölyeleri ve senfoni orkestrası enstrümanlarının tanıtıldığı "Tanıştırayım" serisi de izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Tüm konser ve etkinlikler İş Kuleleri Salonu'nda izleyicisiz ve canlı kaydedildiği, ücretsiz yayınlandığı sezonda; telif anlaşmaları nedeniyle bazı konser ve içerikler 31 Mayıs itibarıyla yayından kaldırılırken, başta klasik müzik konserleri olmak üzere pek çok içerik yıl sonuna kadar İş Sanat YouTube kanalında ve internet sitesinde izlenebilecek.